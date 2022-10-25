فوز تشيلسي وإشبيلية بدوري أبطال أوروبا

انتهت، منذ قليل، أولى مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث نجح تشيلسي وإشبيلية في الفوز على ريد بول سالزبورج وكوبنهاجن.

تشيلسي يفوز

وبدأت مباراة ريد بول سالزبورج ضد تشيلسي التي أُقيمت على ملعب “ريد بول أرينا” بشكل سريع، وضغط البلوز بقوة، ولم يظهر أصحاب الأرض هجوميًّا سوى عند الدقيقة 15، ولكن مرت تسديدة سونشيتش أعلى المرمى.

ونجح البلوز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الديقة 23 عن طريق ماتيو كوفاسيتش، واستمرت المحاولات، وأنقذ حارس المرمى كوهن أكثر من فرصة خطيرة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر سالزبورج ضد تشيلسي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح جونيور أدامو في تسجيل التعادل عند الدقيقة 48، وانتفض الفريقان بحثًا عن إحراز هدف جديد، وسجل كاي هافيرتز هدف التقدم عند الدقيقة 64، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة 2/ 1، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارته مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

فوز إشبيلية

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في الفوز على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بثلاثة أهداف دون رد، ليحقق فوزه الأول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ويرفع رصيده إلى 5 نقاط.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية ثلاثيته خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة عن طريق المغربي يوسف النصيري، إيسكو والأرجنتيني جونزالو مونتييل عند الدقائق 61، 88 و92.