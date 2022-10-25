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ضمن منافسات الجولة الخامسة

فوز تشيلسي وإشبيلية بدوري أبطال أوروبا

2022-10-25 الساعة 10:48
فوز تشيلسي وإشبيلية بدوري أبطال أوروبا
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، أولى مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث نجح تشيلسي وإشبيلية في الفوز على ريد بول سالزبورج وكوبنهاجن.

تشيلسي يفوز

وبدأت مباراة ريد بول سالزبورج ضد تشيلسي التي أُقيمت على ملعب “ريد بول أرينا” بشكل سريع، وضغط البلوز بقوة، ولم يظهر أصحاب الأرض هجوميًّا سوى عند الدقيقة 15، ولكن مرت تسديدة سونشيتش أعلى المرمى.

سالزبورج ضد تشيلسي
جانب من المباراة – المصدر @ChampionsLeague

ونجح البلوز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الديقة 23 عن طريق ماتيو كوفاسيتش، واستمرت المحاولات، وأنقذ حارس المرمى كوهن أكثر من فرصة خطيرة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر سالزبورج ضد تشيلسي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح جونيور أدامو في تسجيل التعادل عند الدقيقة 48، وانتفض الفريقان بحثًا عن إحراز هدف جديد، وسجل كاي هافيرتز هدف التقدم عند الدقيقة 64، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة 2/ 1، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارته مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا
لاعبو البلوز – المصدر @ChelseaFC

فوز إشبيلية

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في الفوز على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بثلاثة أهداف دون رد، ليحقق فوزه الأول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ويرفع رصيده إلى 5 نقاط.

إشبيلية ضد كوبنهاجن
جانب من المباراة – المصدر @SevillaFC_ENG

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية ثلاثيته خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة عن طريق المغربي يوسف النصيري، إيسكو والأرجنتيني جونزالو مونتييل عند الدقائق 61، 88 و92.

إشبيلية
لاعبو إشبيلية – المصدر @SevillaFC_ENG

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