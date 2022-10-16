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ضمن منافسات دوري يلو

فوز قاتل لـ الأهلي ضد الرياض

2022-10-16 الساعة 11:17
فوز قاتل لـ الأهلي ضد الرياض
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد الرياض، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بتحقيق الراقي لفوز قاتل بنتيجة 2/ 0.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة الأهلي ضد الرياض التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد بشكل سريع، وسيطرت كتيبة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على اللعب، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص.
الأهلي ضد الرياض
جانب من المباراة – المصدر @FDL_KSA
وحصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، مسعود بخيت على بطاقة حمراء مباشرة عند الدقيقة 30، وأطلق هشام فايق تسديدة من كرة ثابتة وذهبت بعيدًا عند الدقيقة 34. وتصدى حارس المرمى إيمانويل لتسديدة قوية من إياد مدني عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الرياض بالتعادل بدون أهداف.
الاهلي والرياض
جانب من المباراة – المصدر @FDL_KSA

فوز الأهلي ضد الرياض

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته، وأطلق يوسف العبدلي تسديدة مرت بجوار القائم، وتمكن هيثم عسيري من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 86.
الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @FDL_KSA
واحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها هشام فايق بنجاح عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث المباراة بفوز الأهلي ضد الرياض بنتيجة 2/ 0. وبعد مباراة اليوم، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض عند 10 نقاط في دوري يلو، فيما رفع النادي الأهلي رصيده إلى 15 نقطة.
الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @FDL_KSA
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