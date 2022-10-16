فوز قاتل لـ الأهلي ضد الرياض

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد الرياض، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بتحقيق الراقي لفوز قاتل بنتيجة 2/ 0.
تعادل سلبي
وبدأت مباراة الأهلي ضد الرياض التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد بشكل سريع، وسيطرت كتيبة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على اللعب، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص.
وحصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، مسعود بخيت على بطاقة حمراء مباشرة عند الدقيقة 30، وأطلق هشام فايق تسديدة من كرة ثابتة وذهبت بعيدًا عند الدقيقة 34.
وتصدى حارس المرمى إيمانويل لتسديدة قوية من إياد مدني عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الرياض بالتعادل بدون أهداف.
فوز الأهلي ضد الرياض
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته، وأطلق يوسف العبدلي تسديدة مرت بجوار القائم، وتمكن هيثم عسيري من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 86.
واحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها هشام فايق بنجاح عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث المباراة بفوز الأهلي ضد الرياض بنتيجة 2/ 0.
وبعد مباراة اليوم، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض عند 10 نقاط في دوري يلو، فيما رفع النادي الأهلي رصيده إلى 15 نقطة.