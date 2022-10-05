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ضمن منافسات الجولة الثالثة

فوز ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

2022-10-05 الساعة 12:50
فوز ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أُقيمت 5 مباريات عند العاشرة مساء، وانتهت 5 منهم بالفوز، أبرزها ليفربول ونابولي.

فوز ليفربول:

ولعب ليفربول ضد جلاسكو رينجرز على ملعب “أنفيلد”، ونجح الريدز في التقدم عند الدقيقة السابعة من ركلة حرة مباشرة لعبها ألكسندر أرنولد، وتلقى محمد صلاح كرة من نونيز وسددها بقوة، إلا أن الحارس ماكجريجور أبعدها. وأطلق كينت تسديدة مرت أعلى مرمى ليفربول عند الدقيقة 19، ولعب نونيز كرة عند الدقيقة 34 أنقذها الحارس، وانطلق دياز وسدد كرة قوية أبعدها ماكجريجور عند الدقيقة 36، قبل أن ينقذ فرصة من صلاح.  
ليفربول ضد رينجرز
جانب من المباراة – المصدر @ChampionsLeague
ومع بداية أحدث الشوط الثاني، واصل ليفربول الضغط، وحصل على ركلة جزاء سددها محمد صلاح بنجاح عند الدقيقة 52، وتألق ماكريجور وأبعد تسديدة من جوتا عند الدقيقة 59. وهدأ اللعب بعد الهدف الثاني، وكاد الريدز أن يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 74 بعد تمريرة نونيز لدياز، ومرت رأسية ماتيب أعلى المرمى عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول ضد رينجرز في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2/ 0.  
محمد صلاح
نجم ليفربول صلاح – المصدر @LFC

نتائج مباريات دوري الأبطال:

ونجح نابولي في اكتساح مضيفه أياكس أمستردام على ملعب “يوهان كرويف أرينا” بنتيجة 6/ 1، حيث تقدم الفريق الهولندي عن طريق محمد قدوس عند الدقيقة التاسعة، وسجل جياكومو راسبادوري التعادل عند الدقيقة 18.
نابولي
لاعبو نابولي – المصدر @ChampionsLeague
وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي خماسية عن طريق جيوفاني دي لورينزو، بيوتر زيلينسكي وجيوفاني سيمونيي، كما أحرز راسبادوري هدفين خلال أحداث الشوط الثاني، ليخسر أياكس بسداسية في ملعبه.
دوري أبطال أوروبا
لاعبو نابولي – المصدر @ChampionsLeague
ونجح كلوب بروج في الفوز على أتلتيكو مدريد بثنائية دون رد سجلها كمال صواح وفيران جوتلا عند الدقيقتين 36 و62، فيما خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة آينتراخت فرانكفورت وتوتنهام هوتسبير.
كلوب بروج
لاعبو كلوب بروج – المصدر @ChampionsLeague
وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي من الفوز على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدفين دون رد سجلهما زايدو سنوسي وويندرسون جالينو عند الدقيقتين 69 و86.
بورتو
لاعبو بورتو – المصدر @FCPorto
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان قد نجح في الفوز على نظيره برشلونة بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
إنتر ميلان
لاعبو الإنتر – المصدر @Inter_en
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