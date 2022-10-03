فوز وتعادلان في دوري يلو اليوم

أُقيم، مساء اليوم الاثنين، 3 مباريات في انطلاق منافسات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق فوز واحد وتعادلين.
فوز هجر:
وانطلقت مباريات اليوم في دوري يلو بمواجهة هجر ضد الحزم التي أُقيمت على ملعب نادي هجر في الأحساء، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحصد ثلاث نقاط هامة.
وسجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر، أنطونيو أدريانو ثنائية عند الدقيقتين 6 و55، ونواف بوعامر عند الدقيقة 40، فيما أحرز أحمد الشويفعي هدفي الحزم في الدقيقتين 70 و89.
تعادلان بدوري يلو:
ولعب القيصومة ضد الجبلين على ملعب نادي الباطن، وانتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2، وسجل ثنائية أصحاب الأرض سلطان المطيري ومحمد الظفيري عند الدقيقتين 10 و72، وأحرز هدفي الضيوف راشد السالم وكارلوس في الدقيقتين 37 و54.
وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران ضد العين التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.