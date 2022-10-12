Icon

وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon نقش ثمودي جديد في العلا Icon الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين Icon السعودية تثمن دعم جوبا لاستضافة إكسبو 2030 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
ينطلق 21 أكتوبر الجاري

فوق الخيال.. مناطق جديدة في موسم الرياض

2022-10-12 الساعة 8:57
فوق الخيال.. مناطق جديدة في موسم الرياض
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم، موعد إطلاق موسم الرياض 2022، تحت شعار “فوق الخيال”، حيث تبدأ فعالياته يوم 21 أكتوبر الجاري بحفل عالمي يضم عرضًا لسيرك دو سوليه.

15 منطقة بموسم الرياض:

وقال المستشار آل الشيخ: إن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

منطقة بوليفارد وورلد:

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” التي تشهد في موسم الرياض 2022 أول افتتاح لها؛ أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وجارتها “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.

منطقة بوليفارد رياض سيتي:

أما منطقة “بوليفارد رياض سيتي” التي واكبت المواسم الماضية، فتتميز هذ العام بتطورات عديدة، من أبرزها استحداث 12 مطعمًا ومقهى جديدًا، إضافةً إلى 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية، أبرزها مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبدالله، إضافةً إلى مجموعة من الحفلات الأسبوعية.

منطقة ونتر وندر لاند:

وبحسب آل الشيخ تعود منطقة “ونتر وندر لاند” هذا العام بخمس ألعاب جديدة، إلى جانب تجارب متنوعة تتيح لسكان العاصمة وزوارها استكشاف خيارات جديدة ومميزة، في حين تحتضن منطقة “المربع” 8 مطاعم عالمية، وتوفر منطقة “رياض سكاي” لاونجات تعانق السحاب لتناول أصناف مميزة من المشروبات والوجبات.

منطقة فيا رياض:

وتتميز منطقة “فيا رياض” بتشكيلة استثنائية من المطاعم والمقاهي، وفندق من فئة خمس نجوم يأتي لأول مرة في المملكة، وسبع قاعات سينما تضم خيارات عرض متنوعة، كما تتمتع المنطقة بتصاميم معمارية على الطراز السلماني تتناغم فيها مجموعة من المحلات التجارية العالمية والحصرية. ويضم الموسم عددًا من المعارض المجهزة لكافة الزوار من العائلات والأطفال والأفراد، تتمثل في معرض الألعاب، وورش، وأنا عربية، والعطور، والسيارات، والأنمي، وبلاك هات.

فعاليات رياض زوو:

ويستحدث الموسم ضمن فعالياته لهذا العام “رياض زوو” التي تمثل واحدة من أبرز الحدائق العالمية للحيوانات باحتوائها أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة، كما يحتوي الموسم على عدة مفاجآت بمنطقتي “لتل رياض” و”ذا جروفز” في حي السفارات، إضافةً إلى “فان فاستفال” بمرسول بارك، والتي تتسع لأكثر من 20 ألفًا من جماهير كأس العالم لكل مباراة، وتضم معرضًا للاعب مارادونا، ومعرضًا لنادي نيوكاسل الإنجليزي.

منطقة إماجينيشن بارك:

وتعد منطقة “إماجينيشن بارك” وجهةً ترفيهية حيوية تقام فعالياتها في حي الرحاب غرب الرياض، كما أنها منطقة مخصصة لتجارب ألعاب تحاكي أشهر الأفلام وتصاميمها وعروضها الحية.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تطبيق تنقل لحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي...
السعودية اليوم

تطبيق تنقل لحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي...

السعودية اليوم
لا تتوقفوا عن أخذ أدوية الضغط بتلك...
حصاد اليوم

لا تتوقفوا عن أخذ أدوية الضغط بتلك...

حصاد اليوم
رومارينيو يقود التشكيلة المثالية لسادس جولة
الرياضة

رومارينيو يقود التشكيلة المثالية لسادس جولة

الرياضة
رئيس النصر: وش قلت حتى أُعاقب !
الرياضة

رئيس النصر: وش قلت حتى أُعاقب !

الرياضة
الموافقة على تخفيض رأس مال مجموعة الحكير...
السعودية اليوم

الموافقة على تخفيض رأس مال مجموعة الحكير...

السعودية اليوم
كيف تنجح في صناعة المحتوى؟ محمد البلادي يجيب...
السعودية اليوم

كيف تنجح في صناعة المحتوى؟ محمد البلادي يجيب...

السعودية اليوم
مصرع شخصين في تصادم طائرتين بألمانيا
العالم

مصرع شخصين في تصادم طائرتين بألمانيا

العالم
طارق حامد في صدارة قائمة مميزة
الرياضة

طارق حامد في صدارة قائمة مميزة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه