فوق الخيال.. مناطق جديدة في موسم الرياض

15 منطقة بموسم الرياض:

فيديو | رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ:



أشكر عراب الرؤية وقائدنا الملهم #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان #موسم_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/RjGRj2xZlB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022

منطقة بوليفارد وورلد:

منطقة بوليفارد رياض سيتي:

منطقة ونتر وندر لاند:

فيديو | رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ:



منطقة "الخيال" متخصصة بالسينما والمسلسلات وستكون في موقع " الأوت لت" الحالي#الإخبارية pic.twitter.com/WhEX7Dv4ZF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022

منطقة فيا رياض:

فعاليات رياض زوو:

منطقة إماجينيشن بارك:

فيديو | رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ:



سنفتتح منطقة مشجعين خاصة ببطولة #كأس_العالم في الرياض #موسم_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/Zt7xtvi06q — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 12, 2022

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم، موعد إطلاق موسم الرياض 2022، تحت شعار “فوق الخيال”، حيث تبدأ فعالياته يوم 21 أكتوبر الجاري بحفل عالمي يضم عرضًا لسيرك دو سوليه.وقال المستشار آل الشيخ: إن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” التي تشهد في موسم الرياض 2022 أول افتتاح لها؛ أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وجارتها “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.أما منطقة “بوليفارد رياض سيتي” التي واكبت المواسم الماضية، فتتميز هذ العام بتطورات عديدة، من أبرزها استحداث 12 مطعمًا ومقهى جديدًا، إضافةً إلى 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية، أبرزها مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبدالله، إضافةً إلى مجموعة من الحفلات الأسبوعية.وبحسب آل الشيخ تعود منطقة “ونتر وندر لاند” هذا العام بخمس ألعاب جديدة، إلى جانب تجارب متنوعة تتيح لسكان العاصمة وزوارها استكشاف خيارات جديدة ومميزة، في حين تحتضن منطقة “المربع” 8 مطاعم عالمية، وتوفر منطقة “رياض سكاي” لاونجات تعانق السحاب لتناول أصناف مميزة من المشروبات والوجبات.وتتميز منطقة “فيا رياض” بتشكيلة استثنائية من المطاعم والمقاهي، وفندق من فئة خمس نجوم يأتي لأول مرة في المملكة، وسبع قاعات سينما تضم خيارات عرض متنوعة، كما تتمتع المنطقة بتصاميم معمارية على الطراز السلماني تتناغم فيها مجموعة من المحلات التجارية العالمية والحصرية. ويضم الموسم عددًا من المعارض المجهزة لكافة الزوار من العائلات والأطفال والأفراد، تتمثل في معرض الألعاب، وورش، وأنا عربية، والعطور، والسيارات، والأنمي، وبلاك هات.ويستحدث الموسم ضمن فعالياته لهذا العام “رياض زوو” التي تمثل واحدة من أبرز الحدائق العالمية للحيوانات باحتوائها أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة، كما يحتوي الموسم على عدة مفاجآت بمنطقتي “لتل رياض” و”ذا جروفز” في حي السفارات، إضافةً إلى “فان فاستفال” بمرسول بارك، والتي تتسع لأكثر من 20 ألفًا من جماهير كأس العالم لكل مباراة، وتضم معرضًا للاعب مارادونا، ومعرضًا لنادي نيوكاسل الإنجليزي.وتعد منطقة “إماجينيشن بارك” وجهةً ترفيهية حيوية تقام فعالياتها في حي الرحاب غرب الرياض، كما أنها منطقة مخصصة لتجارب ألعاب تحاكي أشهر الأفلام وتصاميمها وعروضها الحية.