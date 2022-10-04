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لديه القدرة على إصابة البشر

فيروس جديد يعيش بالقردة

2022-10-04 الساعة 6:35
فيروس جديد يعيش بالقردة
المواطن - متابعة

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اكتشف الخبراء، فيروسًا يعيش في القردة الإفريقية لديه القدرة على إصابة البشر وقد يؤدي إلى حدوث الجائحة التالية. وحسب قناة “العربية”، دعا الخبراء إلى إعطاء الأولوية لإجراء مزيد من الدراسات للفيروس الشرياني في القردة وتطوير اختبارات الأجسام المضادة في الدم لاكتشاف المرض.

أعراض تشبه الإيبولا

وحذر العلماء من التهديد الوبائي، مشيرين الى أن فيروس حمى القرد النزفية (SHFV)، المتوطن في الرئيسيات الإفريقية البرية، يتسبب في ظهور أعراض قاتلة تشبه الإيبولا في قردة المكاك، بما في ذلك النزيف الداخلي ويقتل تقريبًا كل الرئيسيات التي يصيبها.

مهيأ للانتشار

ولم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بين البشر حتى الآن وفقا لباحثين أمريكيين، لكن الفيروس “مهيأ للانتشار”، مضيفين أن “مجتمع الصحة العالمي يمكنه الآن تجنب جائحة أخرى من خلال تطوير الاختبارات ومراقبة الفيروس. ويدق الباحثون في جامعة كولورادو بولدر ناقوس الخطر بسبب “توافق الفيروس مع البشر”.

الوصول للبشر

وفي دراسة معملية، وجد الباحثون أن الفيروس قادر على الالتصاق بمستقبِل بشري بسهولة وعمل نسخ منه. وأوضحت الدكتورة سارة سوير، من جامعة كولورادو بولدر وزملاؤها أن “هذا الفيروس الحيواني اكتشف كيفية الوصول إلى الخلايا البشرية، والتكاثر، والهروب من بعض آليات المناعة المهمة التي نتوقع حمايتها لنا من فيروس حيواني. وهذا نادر جدا. ويجب أن ننتبه له”.

حمى القرد النزفية

ومن أعراض فيروس حمى القرد النزفية، الحمى واحتباس السوائل في أنسجة الجسم وفقدان الشهية والنزيف. وغالبًا ما يكون المرض قاتلًا في غضون أسبوعين تقريبًا. ويبدو أنه يهاجم الخلايا المناعية بنفس طريقة فيروس نقص المناعة البشرية، الذي نشأ في نوع من الشمبانزي في إفريقيا. وقال المؤلف البروفيسور كودي وارن: “إن أوجه الشبه بين هذا الفيروس وفيروسات القردة التي أدت إلى انتشار جائحة فيروس نقص المناعة البشرية عميقة”. لكن لا يزال يتعين على الباحثين تحديد نوع العائل الطبيعي لفيروس حمى القرد النزفية.
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