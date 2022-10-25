فيريز ويل عين الرياض بإطلالة بانورامية

شكلت لعبة “فيريز ويل” إطلالةً بانورامية مميزة لزوار منطقة “ونتروندرلاند” ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، حيث تأخذهم إلى سماء العاصمة والاستمتاع بجمالياتها من ارتفاع يصل إلى 55 مترًا، عبر 40 عربة، بطاقة استيعابية تزيد عن 600 شخص في الساعة.

معالم الرياض

وتتميز اللعبة بتمكين زوارها من مشاهدة معالم شمال مدينة الرياض، وأطوال أبراجها، الأمر الذي جعلها ضمن أفضل الأماكن لمشاهدة الألعاب النارية التي تشكل جزءًا أساسيًا من فعاليات موسم الرياض.

وتتنوع عربات “فيريز ويل” ما بين عادية وفئة VIP، مجهزة بأربعة مقاعد، ومجموعة من التقنيات الاحترافية، وإضاءات ليد، وأجهزة بلوتوث، وسقف بانورامي، كما تحتوي اللعبة على عربات أخرى مخصصة لذوي الإعاقة، في بيئة تشع ببياض الثلج الذي تتخذ منه المنطقة هوية لها خلال فصل الشتاء.

وتستقبل منطقة “ونتروندرلاند” زوارها يوميًّا طيلة فترة إقامتها في الموسم، من الساعة الرابعة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل وسط الأسبوع، ومن الرابعة مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل في نهاية الأسبوع، ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى المنطقة عبر الرابط.

ونتروندرلاند

وتعود منطقة “ونتروندرلاند” في نسختها الثالثة ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بحلة جديدة، وألعاب وتجارب تغمر شعور الزائر، وتقدم له التسلية والرفاهية، التي يبحث عنها في منطقة زودت بمعايير عالية من الترفيه.