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انتهاء المقالات الفورية

فيسبوك ينهي دعمه لميزة مهمة

2022-10-18 الساعة 1:22
فيسبوك ينهي دعمه لميزة مهمة
المواطن - متابعة

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أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، أنها ستنهي دعمها للمقالات الفورية بحلول منتصف إبريل القادم، وهي عبارة عن تكنولوجيا قدمها فيسبوك عام 2015 من خلال التطبيق الرسمي على الهواتف المحمولة، وتوفر طريقة أسرع لتوزيع المحتوى الذي ينتجه الناشرون في مواقعهم على الويب، بينما ستوجه طاقتها بالكامل نحو الفيديوهات القصيرة.

خلاصة فيسبوك:

وقال متحدث باسم ميتا، لموقع “Engadget” التقني: إن “أقل من 3 في المائة مما يراه الأشخاص حول العالم في خلاصة فيسبوك هي منشورات تحتوي على روابط لمقالات إخبارية”. وأضاف المتحدث: “كما قلنا في وقت سابق من هذا العام كشركة تجارية، ليس من المنطقي الإفراط في الاستثمار في المجالات التي لا تتوافق مع تفضيلات المستخدم”. ولفت المتحدث إلى أن المستخدمين يريدون مشاهدة محتوى إخباري وسياسي أقل على فيسبوك، بينما يقضون وقتًا أطول في مشاهدة مقاطع الفيديو، خاصة القصيرة منها.
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