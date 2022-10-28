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فيصل بن بندر يفتتح دورة الألعاب السعودية 2022

2022-10-28 الساعة 11:50
فيصل بن بندر يفتتح دورة الألعاب السعودية 2022
المواطن - واس

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل افتتاح النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية، كأكبر حدث رياضي وطني بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ولدى وصول سموه مقر الحفل كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية.

أمير الرياض - حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية

أمير الرياض - حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية

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