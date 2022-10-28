فيصل بن بندر يفتتح دورة الألعاب السعودية 2022

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل افتتاح النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية، كأكبر حدث رياضي وطني بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين .. ونيابة عن سمو ولي العهد .. بسم الله نبدأ، سمو أمير منطقة الرياض يُعلن انطلاق #دورة_الألعاب_السعودية بشكلٍ رسمي 😍pic.twitter.com/5ZldkNPplX
— دورة الألعاب السعودية (@SaudiGames2022) October 28, 2022
ولدى وصول سموه مقر الحفل كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية.