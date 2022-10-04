فيفا: الدعيع منح الأخضر فوزًا تاريخيًّا بالمونديال

استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ذكريات مواجهة الأخضر أمام منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم في نهائيات بطولة كأس العالم 1994.
فوز تاريخي ضد بلجيكا:
ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لأبرز لقطات مباراة السعودية ضد بلجيكا في مونديال 1994، والتي شهدت تحقيق الأخضر لفوز تاريخي.
وعلق حساب البطولة الرسمي، قائلًا: “فوز منتخب السعودية التاريخي أمام بلجيكا لم يكن ممكنًا دون تدخلات محمد الدعيع الحاسمة.. ما ترتيبه بين أفضل الحراس العرب في تاريخ كأس العالم فيفا؟”.
وشارك الأخضر لأول مرة في تاريخه بمنافسات المونديال في نسخة عام 1994 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وتواجد في مجموعة قوية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة التي تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب.
وبدأ الأخضرمشواره بالخسارة ضد هولندا بنتيجة 2/ 1، وتجاوز المغرب بالنتيجة ذاتها، وحقق مفاجأة كبرى بالفوز على بلجيكا بهدف سعيد العويران، وتأهل لدور الـ16، وخسر أمام السويد بثلاثة أهداف مقابل هدف.
الأخضر في كأس العالم 2022:
على الجانب الآخر، يتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.