Icon

أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية  Icon الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم Icon الصحة: 155 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 124 Icon تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور Icon ولي العهد يطلق داون تاون السعودية Icon وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon شؤون الحرمين تطلق مبادرة توقير Icon “المواطن” بـ أوتلت الرياض: هنا الأناقة والاحترافية Icon الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية Icon كبار العلماء: رئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء تتويج لجهوده Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم

فيفا: الدعيع منح الأخضر فوزًا تاريخيًّا بالمونديال

2022-10-04 الساعة 9:13
فيفا: الدعيع منح الأخضر فوزًا تاريخيًّا بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ذكريات مواجهة الأخضر أمام منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم في نهائيات بطولة كأس العالم 1994.

فوز تاريخي ضد بلجيكا:

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لأبرز لقطات مباراة السعودية ضد بلجيكا في مونديال 1994، والتي شهدت تحقيق الأخضر لفوز تاريخي. وعلق حساب البطولة الرسمي، قائلًا: “فوز منتخب السعودية التاريخي أمام بلجيكا لم يكن ممكنًا دون تدخلات محمد الدعيع الحاسمة.. ما ترتيبه بين أفضل الحراس العرب في تاريخ كأس العالم فيفا؟”.
محمد الدعيع
محمد الدعيع
وشارك الأخضر لأول مرة في تاريخه بمنافسات المونديال في نسخة عام 1994 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وتواجد في مجموعة قوية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة التي تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب. وبدأ الأخضر مشواره بالخسارة ضد هولندا بنتيجة 2/ 1، وتجاوز المغرب بالنتيجة ذاتها، وحقق مفاجأة كبرى بالفوز على بلجيكا بهدف سعيد العويران، وتأهل لدور الـ16، وخسر أمام السويد بثلاثة أهداف مقابل هدف.
سعيد العويران
سعيد العويران

الأخضر في كأس العالم 2022:

على الجانب الآخر، يتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
الأخضر - المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العودة إلى الرياض ينتهي اليوم بعد فعاليات...
السعودية اليوم

العودة إلى الرياض ينتهي اليوم بعد فعاليات...

السعودية اليوم
حضور جماهيري كثيف بمهرجان القهوة السعودية
السعودية اليوم

حضور جماهيري كثيف بمهرجان القهوة السعودية

السعودية اليوم
9 ضوابط لـ التخفيضات التجارية
السعودية اليوم

9 ضوابط لـ التخفيضات التجارية

السعودية اليوم
عبدالرحمن العبود يحرم حمدالله من الهاتريك
الرياضة

عبدالرحمن العبود يحرم حمدالله من الهاتريك

الرياضة
عمر السومة يكشف سبب مغادرة الأهلي
الرياضة

عمر السومة يكشف سبب مغادرة الأهلي

الرياضة
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس...
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس...

السعودية اليوم
أبشر: يلزم الكشف الطبي عند تجديد الرخصة
السعودية اليوم

أبشر: يلزم الكشف الطبي عند تجديد الرخصة

السعودية اليوم
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن نتائج المتقدمين على...
أخبار رئيسية

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن نتائج المتقدمين على...

أخبار رئيسية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه