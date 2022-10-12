فيفا يحير الجمهور بأمتع أداء لمنتخب عربي بالمونديال

استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ذكريات مشاركة المنتخبات العربية في نهائيات بطولة كأس العالم، قبل انطلاقة منافسات نسخة 2022.
فيفا يحير الجماهير
وحير حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الجماهير، وتساءل: “أمتع أداء لمنتخب عربي في بطولات كأس العالم؟”.
وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، ورأت الغالبية أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال 1994، ومنتخب الجزائر في نسختي 1982 و2014، هما أصحاب الأداء الأفضل والأمتع عربيًا.
وتأهل الأخضرإلى نهائيات كأس العالم 1994 للمرة الأولى في تاريخه، وظهر بشكل مميز، على الرغم من تواجده في مجموعة صعبة تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب، وتأهل لدور الـ16، ولكنه خسر ضد السويد.
الأخضر يستعد للمونديال
على الجانب الآخر، يواصل الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، حيث سيخوض معسكرًا في أبو ظبي خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبل.
وكشف رينارد، اليوم الأربعاء، عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمعسكر الذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمونديال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).