فيلم Silent Hill يعود للسينمات مجددًا 

أثناء بث حدث Silent Hill الخاصة بمطور ألعاب الفيديو Konami والذي تم الكشف فيه عن لعبة سايلنت هيل 2، أعلنت الشركة أيضًا أنها ستطرح فيلمًا لها في السينمات.

يأتي الفيلم الجديد بعنوان Return to Silent Hill أو العودة إلى سايلنت هيل بعد 16عامًا من طرح الجزء الأول، وبعد 10 أعوام من طرح فيلم Silent Hill Revelation 2012.

قصة فيلم Return to Silent Hill

تتضمن الحبكة نفس الأحداث في لعبة الفيديو الأصلية الجديدة حيث تدور حول رجل يشق طريقه إلى سايلنت هيل بحثًا عن الحب المفقود في حياته، وبدلاً من ذلك سيجد كابوسًا مكونًا من وحوش مرعبة بما في ذلك شخصية Pyramid Head أحد أكثر الشخصيات شهرة في المسلسل.

وسيكون الفيلم الجديد من إخراج كريستوف غانز، وهو المخرج نفسه للجزء الأول من الفيلم الذي حصد شهرة واسعة وعوائد كبيرة في شباك التذاكر في ذلك الوقت، وقد أشار إلى أن الجزء الجديد قد يصل للسينمات في بداية العام المقبل.

وسيناريو فيلم Silent Hill الجديد سيكون مستقلًا تمامًا عن الفيلمين السابقين اللذين تم إنتاجهما في2005 و2012.

ويُذكر أنه بعد أشهر من الشائعات والتسريبات، تم الكشف رسميًا عن لعبة سايلنت هيل 2 وستكون حصرية على منصة PlayStation 5 لمدة عام، ثم ستصدر بعدها على أجهزة Xbox Series X|S وتستغل اللعبة إمكانيات منصة PS5 بتقديم صوت ثلاثي الأبعاد ودعم يد تحكم Dualsense.