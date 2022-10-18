قائمة الفائزين في حفل الكرة الذهبية 2022

فاز مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، خلال الحفل الذي أُقيم، مساء الاثنين، في باريس.
بنزيما يتوج بالكرة الذهبية
وتألق كريم بنزيما مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا خلال موسم 2021/ 2022، ليتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، وتسلمها من الفرنسي زين الدين زيدان، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
كورتوا أفضل حارس
وتوج حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، البلجيكي الدولي تيبو كورتوا، بجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم 2022، بعد منافسة قوية مع الحراس المميزين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
قائمة المتوجين
وفاز مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة جيرد مولر، لأفضل هداف على صعيد الأندية والمنتخبات، وهي الجائزة التي استحدثتها مجلة “فرانس فوتبول” في حفل الكرة الذهبية 2022، وأُطلق عليها هذا الاسم نسبة لنجم ألمانيا وبايرن ميونيخ.
ونال مانشستر سيتي جائزة أفضل نادٍ في العالم خلال حفل الكرة الذهبية 2022، وحصد نجم بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني جائزة سقراط، وهي الجائزة التي استحدثت هذا العام للاعبين الذين يشاركون في مشاريع خيرية.
ونجح نجم برشلونة، جافي في التتويج بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا في حفل الكرة الذهبية، بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي، ليتفوق على العديد من النجوم، ومنهم؛ جمال موسيالا، كريم أديمي وغيرهم.
كما توجت نجم فريق برشلونة، الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 للمرة الثانية على التوالي، وتسلمت الجائزة من أسطورة ميلان وتشيلسي، الأوكراني أندريه شيفتشينكو.