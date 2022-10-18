Icon

توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن  Icon تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام” Icon حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض Icon العثور على أميرة المتغيبة من أمام منزلها بالمزاحمية Icon الملك سلمان يخاطب الشعب اليوم Icon ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني Icon السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بنزيما وكورتوا الأفضل

قائمة الفائزين في حفل الكرة الذهبية 2022

2022-10-18 الساعة 12:03
قائمة الفائزين في حفل الكرة الذهبية 2022
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

فاز مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، خلال الحفل الذي أُقيم، مساء الاثنين، في باريس.

بنزيما يتوج بالكرة الذهبية

وتألق كريم بنزيما مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا خلال موسم 2021/ 2022، ليتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، وتسلمها من الفرنسي زين الدين زيدان، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
كريم بنزيما
بنزيما يتوج بالجائزة – المصدر @francefootball

كورتوا أفضل حارس

وتوج حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، البلجيكي الدولي تيبو كورتوا، بجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم 2022، بعد منافسة قوية مع الحراس المميزين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
كورتوا
كورتوا يحمل الجائزة – المصدر @realmadrid

قائمة المتوجين

وفاز مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة جيرد مولر، لأفضل هداف على صعيد الأندية والمنتخبات، وهي الجائزة التي استحدثتها مجلة “فرانس فوتبول” في حفل الكرة الذهبية 2022، وأُطلق عليها هذا الاسم نسبة لنجم ألمانيا وبايرن ميونيخ.
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي – المصدر @francefootball
ونال مانشستر سيتي جائزة أفضل نادٍ في العالم خلال حفل الكرة الذهبية 2022، وحصد نجم بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني جائزة سقراط، وهي الجائزة التي استحدثت هذا العام للاعبين الذين يشاركون في مشاريع خيرية.
ساديو ماني
فوز ماني – المصدر @francefootball
ونجح نجم برشلونة، جافي في التتويج بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا في حفل الكرة الذهبية، بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي، ليتفوق على العديد من النجوم، ومنهم؛ جمال موسيالا، كريم أديمي وغيرهم.
جافي
فوز جافي – المصدر @francefootball
كما توجت نجم فريق برشلونة، الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 للمرة الثانية على التوالي، وتسلمت الجائزة من أسطورة ميلان وتشيلسي، الأوكراني أندريه شيفتشينكو.
أليكسيا بوتياس
تتويج أليكسيا – المصدر @francefootball
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه