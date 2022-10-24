قائمة ريال مدريد لمواجهة لايبزيج

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة فريقه لمواجهة نادي لايبزيج الألماني غدًا بالجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة الريال مكونة من: “كورتوا – لونين – لويس لوبيز – كارفخال – ألابا – فاييخو – ناتشو – أورديزولا – لوكاس فاسكيز – روديجير – ميندي – توني كروس – مودريتش – كامافينجا – تشواميني – دوتور – أريباس – هازارد – أسينسيو – فينيسيوس – رودريغو – ألفارو.

الريال سيواجه فريق لايبزيج في ألمانيا في تمام الساعة العاشرة من مساء الغد بتوقيت المملكة.

إصابتان لـ ريال مدريد

ويغيب النجم الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي عن مواجهة لايبزيج في دوري الأبطال وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إشبيلية أول أمس السبت بالدوري الإسباني، خلال اشتراكه في كرة مع الأرجنتيني بابو جوميز لاعب إشبيلية.

وذكرت صحيفة Marca الإسبانية أن اللاعب الأوروجوياني أُصيب في الفخذ، لكنه تحسن ورغم ذلك فإن أنشيلوتي يُفضل عدم إشراكه أمام فريق لايبزيج.

كذلك دخل الكرواتي مودريتش قائمة الريال لكنه قد يكون احتياطيًا في المباراة ومن الممكن ألا يشارك بسبب إصابة تعرض لها أيضًا بعد مباراة إشبيلية.