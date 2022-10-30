قتلى بانفجار قرب ملعب ببغداد

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لقي 8 أشخاص على الأقلّ مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 بجروح؛ جراء انفجار صهريج داخل مرأب سيارات في شرق بغداد، كما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس.
وأوضح قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، أن تسعة مدنيين استشهدوا وأصيب 13 آخرون حصيلة انفجار صهريج شرقي العاصمة.
وأضاف قائد عمليات بغداد أن “حادث انفجار الصهريج فني وليس إرهابيًّا”.
وقال مصدر طبي: إن الانفجار الذي سمع دويّه في عدة مناطق في بغداد ووقع في مرأب مفتوح قرب ملعب لكرة القدم في حي سكني في شرق العاصمة، وفقًا لـ”فرانس برس”.
وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية: إنها شرعت “بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار”.
وذكرت وكالة رويترز أن معظم الضحايا من لاعبي كرة القدم الذين كانوا في الملعب.