قتلى في اصطدام طائرة بمبنى بولاية نيوهامبشير

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أكدت السلطات الأمريكية مقتل شخصين إثر اصطدام طائرة خفيفة بمبنى سكني في ولاية نيوهامبشير، أعقبه حريق اندلع في المبنى.
وقالت إدارة الطيران في بيان لها مساء اليوم السبت: إن طائرة من طراز “بيتشكرافت سييرا” ذات المحرك الواحد اصطدمت بمبنى شمال مطار كين ديلانت هوبكنز في كين بولاية نيوهامبشير.
وأكد مسؤولو المدينة على صفحتهم على “فيسبوك” عدم إصابة أي من سكان المبنى الذي اصطدمت به الطائرة لكن “راكبي الطائرة لقيا مصرعهما”.
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق في الحادث، وذكرت أن المجلس سيكون مسؤولًا عن التحقيق وسيكشف عن نتائجه أولًا بأول.