قتلى في انهيار جليدي بجبال الهيمالايا

دفنهم تحت الثلوج.. انهيار جليدي يتسبب بقتل وفقدان العشرات في جبال الهيمالايا الهندية.. وسط استمرار عمليات البحث عن ناجين#الهند #العربية pic.twitter.com/aWHRqwA26B — العربية (@AlArabiya) October 5, 2022

نشر فرق للمساعدة:

لقي قرابة 10 أشخاص من متسلقي الجبال المتدربين مصرعهم، أمس، بعدما جرفهم انهيار جليدي في جبال الهيمالايا شمالي الهند.وأوضح موقع “سي بي سي”، اليوم الأربعاء، أن رجال الإنقاذ يبحثون عن 11 آخرين في عداد المفقودين، فيما أوضح قائد شرطة ولاية أوتارانتشال، أشوك كومار، أن مجموعة من 29 شخصًا تعرضت لانهيار جليدي على قمة جبلية تقع في سلسلة جبال جانجوتري بجبال جارهوال في الهيمالايا صباح الثلاثاء.وأوضح كومار أن جميع المفقودين يخضعون للتدريب في معهد لتسلق الجبال، لكن بعيدًا عن موقع الانهيار الجليدي، فيما قال بوشكار سينغ دامي، كبير المسؤولين المنتخبين في ولاية أوتارانتشال: إن القوة الوطنية للاستجابة للكوارث والجيش الهندي نشرا فرقًا للمساعدة في جهود الإنقاذ، كما نشر سلاح الجو الهندي طائرتي هليكوبتر للبحث عن المفقودين. وقال وزير الدفاع راجناث سينغ: إنه “يشعر بحزن عميق” من خسائر الأرواح التي تسبب بها الانهيار الجليدي، وكتب سينغ على تويتر: “تعازيّ للعائلات الثكلى التي فقدت أحباءها”.