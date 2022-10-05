قتلى في انهيار جليدي بجبال الهيمالايا

14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 نيوم تطور سكة The Spine الحديدية أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم الصحة: 155 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 124 تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور ولي العهد يطلق داون تاون السعودية
وأوضح موقع “سي بي سي”، اليوم الأربعاء، أن رجال الإنقاذ يبحثون عن 11 آخرين في عداد المفقودين، فيما أوضح قائد شرطة ولاية أوتارانتشال، أشوك كومار، أن مجموعة من 29 شخصًا تعرضت لانهيار جليدي على قمة جبلية تقع في سلسلة جبال جانجوتري بجبال جارهوال في الهيمالايا صباح الثلاثاء.
دفنهم تحت الثلوج.. انهيار جليدي يتسبب بقتل وفقدان العشرات في جبال الهيمالايا الهندية.. وسط استمرار عمليات البحث عن ناجين#الهند #العربية pic.twitter.com/aWHRqwA26B— العربية (@AlArabiya) October 5, 2022