قتلى وجرحى بحادث تصادم مروع بالهند

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أعلنت الشرطة الهندية عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 40 آخرين بجروح بالغة جراء اصطدام حافلة بعربة ترولي في منطقة سوهاجي الجبلية بمنطقة ريوا في ماديا براديش.
وحسب ما نقلته “روسيا اليوم” عن وسائل إعلام هندية، فإن الحادث وقع بين الساعة الـ10:30 والـ11:00 من مساء أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي)، عندما كانت الحافلة في طريقها إلى جوراخبور في أوتار براديش قادمة من حيدر أباد في ولاية أندرا براديش.
وأضاف أن جميع ركاب الحافلة هم من سكان ولاية أوتار براديش، ومن بين المصابين الأربعين، تم نقل 20 إلى مستشفى في براياجراج بولاية أوتار براديش أحدهم أصيب بجروح خطيرة.