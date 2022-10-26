قدوم محمد النني لـ النصر يُعجل برحيل أحد نجميه

وضع نادي النصر أنظاره مؤخرًا على ضم اللاعب المصري محمد النني، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي؛ لتدعيم خط وسطه في فترة الانتقالات الشتوية بيناير.

وأكدت تقارير أن نادي النصر يسعى لتدعيم خط وسط الفريق، ليدخل في مفاوضات مع النني صاحب الـ29 سنة، من أجل الحصول على خدمات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن عقده ينتهي مع آرسنال هذا الموسم.

قدوم اللاعب المصري لـ أصفر الرياض قد يعني رحيل إما عبدالمجيد الصليهم أو عبدالله الخيبري.

محمد النني

الصليهم يُعاني من تراجع في مستواه الفني وطُرد في مباراة الاتحاد بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، بينما يُعاني الخيبري من عدم اللعب بصورة منتظمة مع أصفر الرياض.

ويغيب النني عن المشاركة مع آرسنال، بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة فولهام الشهر الماضي، ليبتعد عن الملاعب حتى شهر يناير المقبل، ليحصل مؤخرًا على رخصة التدريب UEFA A، بعدما انتهى من الرخصة B.

ولم يحسم النني موقفه من الرحيل عن آرسنال أو البقاء خلال الفترة المقبلة، ما جذب أنظار الأندية إليه، وقد يُفكر في الموافقة على عرض النصر، وتكرار تجربة تألق الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد مع الاتحاد.