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لحمايتها من المرض

قرار بريطاني لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

2022-10-31 الساعة 11:56
قرار بريطاني لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور
المواطن - متابعة

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فرضت الحكومة البريطانية عزلًا للطيور الأليفة والدواجن في كل أنحاء إنجلترا اعتبارًا من السابع من نوفمبر للتصدي لتفشي إنفلونزا الطيور.

تدابير وقائية

ووفقًا لهذه التدابير قانونيًّا يتعين على كل المالكين إبقاء طيورهم في الأماكن الداخلية واتّباع تدابير الأمن البيولوجي الصارمة من أجل حمايتها من المرض.

ويمدّد القرار الصادر، العزل الساري المفعول في مناطق إنجليزية عدة، في حين تحذّر السلطات الصحية من أن خطر تفشي إنفلونزا الطيور بين الطيور البرية مرتفع للغاية.

أكبر تفشٍّ للوباء

وشهدت المملكة المتحدة في الأشهر الـ12 الأخيرة، أكبر تفشٍّ للوباء الحيواني في تاريخها، مع أكثر من مائتي حالة مؤكدة منذ نهاية أكتوبر 2021.

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