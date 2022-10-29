قرش خطير يباغت أمريكية

تعرضت خبيرة غوص لعضة مباغتة من قرش النمر، حيث كانت تستعد للسباحة في ساحل هاليوا بجزيرة هاواي الأمريكية.

ونشر مقطع فيديو على موقع إنستجرام، يظهر إن أوشن رامسي كانت على وشك الغوص في المحيط، الذي تنتشر فيه أسماك القرش يوم الأربعاء في جزيرة أواهو، قبل أن ترصد سمكة ضخمة، وفق سكاي نيوز عربية.

القرش النمر

في لمح البصر، خرجت من المياه سمكة من نوع القرش النمر أو القرش الببري، وحاولت قضم زعانف الغواصة، التي سحبت نفسها بسرعة وعادت إلى المركب.

وبدلاً من الشعور بالخوف والصدمة، شرعت رامسي في الضحك، وتعرّفت إلى السمكة بالاسم، وقالت: هكذا قامت بتحيّتي.

وأضافت: على الأرجح، لم تقصد مهاجمتي، لأنها لا تستطيع الرؤية بدقة كبيرة.. وبالتالي، أعتقد أن السمكة تفاعلت أكثر مع الضوضاء.

ويعد القرش النمر من أخطر أسماك القرش، ويصل طوله إلى أكثر من 5 أمتار، ومن صفاته أنه يصطاد بشكل انفرادي.