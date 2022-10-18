قسطرة قلبية تنقذ حياة طفل بالقصيم

نجح أطباء مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم بقسم أمراض القلب للأطفال، في إجراء قسطرة قلبية غير جراحية ناجحة، لطفل حديث الولادة بعمر 5 أيام ويزن 2 كيلو و500 جرام. ضيق الشريان وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن الطفل كان يعاني من تضيق شديد في الشريان الرئوي سبب له نقص في التروية الدموية للرئتين، وأجري له توسيع الصمام المتضيق من خلال توسيع بالون دقيق بحجم 2ملم، ومن ثم 5 ملم، وتكللت ولله الحمد بالنجاح ونقل المريض للرعاية القلبية بالمركز، وهو في حالة مستقرة. 46 قسطرة قلبية يذكر أن مركز القلب بالقصيم أجرى خلال الشهرين الماضيين أكثر من 46 حالة قسطرة قلبية في قسم الأطفال ، كما يمتاز مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، بوجود طاقم طبي متكامل يجيد التعامل مع الحالات الحرجة لدى الأطفال والكبار ولله الحمد.