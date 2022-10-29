قصة إنقاذ طفلة من الغرق بالجبيل

روى المواطن علي المري قصة إنقاذ طفلة صغيرة من الغرق، بعد سقوطها في البحر في مدينة الجبيل.

فيديو | نخوة وشجاعة.. "علي المري" يلبي نداء طفلة سقطت بالبحر في الجبيل #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/NUNEbX8m9o — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 29, 2022

قصة إنقاذ الطفلة

وقال علي المري، في اتصال عبر الإسكاي بي مع قناة “الإخبارية” مساء اليوم السبت: إن السياج على شاطئ البحر ارتفاعه 5 أمتار، ويبدو أن الطفلة تسلقته وسقطت في غفلة من ذويها.

وأضاف المواطن المري، أن البحر عميق في هذه المنطقة، وعندما سمع صراح الطفلة وهي بعمر 5 سنوات، بادر بالإسراع نحو الصوت، واقترب من السياج فوجد طفلة سقطت من البحر، ولم يفكر دقيقة وألقى بنفسه في المياه وتمكن من إنقاذها.