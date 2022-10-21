قصة بلاغ طفلة لإنقاذ والدتها

نشر الهلال الأحمر قصة لطفلة نجحت في إنقاذ والدتها بعدما تعرضت لحالة إغماء.

بداية القصة

وبحسب الهلال الأحمر، قامت الطفلة بالاتصال على هاتف رقم 997، لتبلغ عن الحالة الصحية للوالدة.

وقال أحد الموظفين في الهلال الأحمر وردنا اتصال في تمام الساعة الثانية صباحًا من طفلة مفاده أن والدتها في حالة إغماء، وبسؤال الطفلة عن وجود أشخاص مسؤولين آخرين في المنزل للتأكد من صحة البلاغ، فأجابت بالنفي.

تعليم الأطفال

واستطاعت الطفلة إرسال اللوكيشن لرجال الإسعاف عن طريق تطبيق واتساب، فنجحوا في الوصول للمنزل وإنقاذ الحالة.

وطالبت هيئة الهلال الأحمر تحفيز الأطفال على تعلم طريقة استخدام الجوال في حالة الطوارئ للمساعدة والمساهمة في إنقاذ الحالات.

وتتلقى هيئة الهلال الأحمر البلاغات، بأكثر من طريقة منها، إرسال رسالة نصية عن طريق الجوال، أو من خلال نداء الاستغاثة عن طريق توكلنا.