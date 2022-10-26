قصة حامد عمران من الطب للزراعة العضوية

قاده شغفه لاكتشاف أن الطعام الملوث بالمبيدات والمواد الكيميائية، قد يكون سببًا في أمراض عدة، ليقرر بعدها حامد عمران أن يتقاعد من عمله في مهنة الطب ويتفرغ للزراعة العضوية.

تقرير ياهلا..

حامد العمران .. تقاعد من عمله ليتفرغ للزراعة العضوية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gbx7EjfX2N — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 25, 2022

يسعى عمران من خلال مشروعه لتقديم منتج زراعي للمجتمع خاليًا من أي شكوك لاحتمالات مرضية.

قال حامد عمران في لقاء له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء: إنه تخرج من كلية الطب وعمل طبيبًا وانتقل من تخصص لتخصص، وليس هناك فرق كبير بين الطب وبين الزراعة.

خدمة الإنسان والبيئة

عن تركه مجال الطب والاتجاه إلى الزراعة العضوية، أوضح حامد عمران، أنه سافر إلى تونس لحضور مؤتمر طبي برعاية منظمة الفاو، لكنه اكتشف هناك الكثير من الحقائق بشأن الطعام الملوث بالمبيدات والمواد الكيميائية وأنه من مسببات أمراض السرطان حول العالم.

تابع: اكتشفت أن الأطعمة اليومية التي نتناولها تلعب دورًا محوريًّا في تشكل هذه الخلايا والأمراض، فقررت عند عودتي أن أنشأ مزرعة عضوية، لخدمة الإنسان والبيئة.

أشار عمران إلى أنه فكر في التقاعد من عمله ليتفرغ للزراعة العضوية، خاصة بعد أن قام بزيارات عدة إلى مزارع عضوية في تونس خلال مشاركته في المؤتمر الطبي عام 2005.

الزراعة العضوية

الزراعة العضوية هي نظام إنتاج غير مسموح فيه باستخدام المركبات المصنعة مثل المبيدات الحشرية، والأسمدة الكيميائية، والمواد الحافظة، التي بها سموم يتناولها الإنسان في المياه والغذاء وتدمر الصحة.

يذكر أن مزرعة حمدان عمران حصلت على أفضل مزرعة عضوية في المنطقة الشرقية عام 2021، كما حصل حمدان عمران على جائزة أفضل مزارع للعام ذاته.