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قال أريدها معي في الجنة

قصة حب قاربت السبعين عامًا

2022-10-20 الساعة 12:50
قصة حب قاربت السبعين عامًا
المواطن - الرياض

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نشر عبدالرحمن المطيري مقطع فيديو وثق من خلاله قصة حب بين رجل مسن وزوجته قاربت السبعين عامًا.

وعلق المطيري على المقطع بقوله: “إذا وجدت رجل يُقدر أمه وإخواته وزوجته، فـ والله إنك ترى رجل من أهل الجنة إن شاء الله، هذا العم أبو علي وزوجته عمره 80 سنة، وتدمع عينه لحب زوجته”.

قصة ملهمة

وظهر العم أبو علي بجوار زوجه يبادلها كلمات الغزل والدلال، مؤكدًا أنه تزوجها قبل عشرات السنين، ولم يكن معه أي مال، ثم جاءه الخير والغنم والبقر والمال والغنى والجنة، بعد زواجه منها، قائلًا: “هي أغلى من الذهب”.

وتفاعل المغردون مع المقطع، حيث علق شفق بقوله: “ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم خيركم خيركم لأهله، الله يحفظهم لبعض ويتمم الوفاء والألفة بينهم ما شاء الله تبارك الرحمن حبيت التوقيت الجميل لسنابات في ظل التنافس اللي صاير مين يغلب مين،، ومين يطلق ومين يخلع أول”.

معاني الوفاء والإخلاص

وغردت وردة الشمري بقولها: “قصة تحمل معاني الوفاء والإخلاص، حب ناضج متجرد من الزيف بين العم أبو علي وزوجته أطال الله أعمارهما”.

وقال أبو مشاري: “ترى كل ما بحثت عن كبار السن وسألت عنه ستجده لا زال مع شريكة حياته منذ عشرات السنين وكل ما زادت مدة زواجهم كل ما زادت نسبة وفائهم لبعض، بل إن بعضهم إذا مات الشريك لحقه الشريك الثاني ربما في نفس اليوم.. الله يهدي المتزوجين من الشباب والشابات في عدم التسرع بالانفصال والتروي والتغاضي”.

وغرد مطلق بن صقر بقوله: “اللهم كما جمعتهم بهذه الدنيا، اجمعهم في جنة عالية.. سبحان الله”.

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