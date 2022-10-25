قصة زوجة خلعت زوجها 3 مرات بسبب إغواء المحاميات

سرد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، قصة لزوجة خلعت زوجها 3 مرات.

فيديو | عضو هيئة كبار العلماء د. عبد الله المطلق: بعد إغواء المحاميات وبعض الصديقات للنساء بالخلع تذهب المرأة وتعيش حياتها ثم تفكر بالعودة بكل الطرق#الراصد pic.twitter.com/GCm0uui7DV — الراصد (@alraasd) October 24, 2022

تفاصيل القصة:

وقال الشيخ المطلق خلال حواره ببرنامج الراصد على قناة الإخبارية، للحديث عن الأسرة ودورها في تشكيل هوية المجتمع: إن هناك امرأة دفع لها زوجها مهرًا 40 ألفًا، وبعد مُدة خلعته وأعطته المهر، وبعد أقل من سنة أرادت الرجوع لزوجها فقال لها: لا أملك إلا 20 ألفًا فوافقت وعادت له، وبعد عامين خلعته وأعطته الـ20 ألفًا.

وأكمل الشيخ المطلق: “بعد أقل من عام أرادت الرجوع لزوجها الذي قال: إنه لا يملك إلا 5 آلاف فوافقت وعادت له، ثم بعدها تخاصموا فأعطته الـ 5 آلاف وخلعته، ثم جاءتنا في دار الإفتاء لتسأل هل يجوز أن تعود لزوجها بعد خلعه 3 مرات، فقلنا لها يجوز العودة ففرحت وقالت الحمد لله”.

نصيحة:

كما وجه الشيخ المطلق نصيحة للرجال والنساء قبل الإقدام على الانفصال بأي طريقة، التفكير في العواقب والأسرة.