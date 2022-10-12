قصة طفلة سعودية أصيبت بإعاقة على يد مشعوذ

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وقالت فوزية بامقدم، خلال لقائها عبر برنامج يا هلا المذاع عبر قناة روتانا خليجية، إن الطفلة كان عمرها 8 سنوات ومصابة بالصرع ولكن والدها لم يقتنع بذلك وذهب بها لـ مشعوذ في أحد أحياء الرياض. وأشارت إلى أن المشعوذ كان صاحب بنية ضخمة، وظل يخنق الطفلة ويجلس على صدرها مرات عدة، وكانت تتعرض للإغماء بسبب نقص الأكسجين وبعد 8 جلسات أصيبت بإعاقة وأصبحت لا تتكلم ولا تتحرك. وأضافت بعد إعاقة الطفلة قرر والدها العودة بها إلى المستشفى لعلاجها من الصرع.
د فوزية بامقدم -استشاري مخ وأعصاب: المعتقدات في "الجن والمس" أكثر ما نعانيه مع مريض الصرع @EEGroup07@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dHWsxcGvRA— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 11, 2022