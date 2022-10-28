قصة فيلم Prey for the Devil 

بدأ طرح فيلم Prey for the Devil الرعب الأمريكي في السينمات بدءًا من اليوم 28 أكتوبر، ولقي رواجًا واسعًا حتى تصدر اسمه محرك البحث جوجل.

أحداث فيلم Prey for the Devil

وبحسب موقع digitalspy الفني فإن هذا الفيلم يختلف عن الأفلام الأخرى الشبيهة له والتي تتحدث عن طرد الأرواح الشريرة الساكنة في جسد البشر، حيث يتتبع السيدة آن التي تدربت لتصبح أول سيدة طاردة للأرواح الشريرة وينتهي بها الأمر بالعمل جنبًا إلى جنب مع الأب دانتي في محاولة لإنقاذ فتاة صغيرة.

وليس من قبيل المصادفة أن تلتقي آن بهذه الفتاة الصغيرة تحديدًا، حيث تعتقد أن الكيان الذي يتلبسها هو نفسه الذي أسر والدتها سابقًا وعذبها.

وفي حوار مع Digital Spy، قالت جاكلين بايرز التي تلعب دور شخصية آن: إن تركيز الفيلم على أنها أول سيدة تقوم بطرد الأرواح الشريرة يرفع من مستوى القصة، حيث لم يحدث ذلك من قبل في أي فيلم، وهذا ما يجعله مختلفًا.

وتابعت: الشيء الذي أحببته في الشخصية أن آن لا تقوم بعملها بالطريقة التي يفعلها الرجال، لقد جاءت بنهجها الخاص ومنظورها الأنثوي.

وفي الوقت نفسه، فإن الفيلم لا يقوم على البطلة النسائية المفردة، بل يقوم كريستيان نافارو الذي يلعب دور دانتي بمعاونة آن أيضًا، علمًا بأنه كان عضو عصابة قبل أن يصبح طالبًا يتدرب في طقوس طرد الأرواح الشريرة.

وبالتالي يقوم الفيلم على بطولة ثنائية ما يجعل العمل يبدو وكأنه قادم من عالم آخر حقيقي وواقعي مع وجود توازن بين العالم الأصلي وعالم الأرواح الشريرة.

الفيلم أيضًا من بطولة بوسي تايلور وكولين سالمون وفيرجينيا مادسن، وهو يأتي تزامنًا مع مناسبة الهالوين مع أفلام رعب أخرى مثل: Halloween Ends وSmile وTerrifier 2 وBarbarian.