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بسبب نزاع الحضانة

قصة مؤلمة لأم تحرم أطفالها من التعليم

2022-10-19 الساعة 1:30
قصة مؤلمة لأم تحرم أطفالها من التعليم
المواطن - الرياض

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روى خالد الفاخري، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قصة سيدة حرمت أطفالها من التعليم خوفًا من أن يخطفهم طليقها من المدرسة.

أصل الحكاية

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج يا هلا الذي يذاع على شاشة روتانا خليجية: أدى الخلاف بين الزوجين إلى الانفصال، وانتقال الزوجة إلى منطقة أخرى، لكن الخوف من خطف الأب لأولاده من المدرسة، ومن ثم انتقال الحضانة إليه، دفعها إلى منع أطفالها من الذهاب إلى المدرسة. وأضاف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه تم التواصل معها لكنها تعذرت بسبب عدم وجود مقاعد في المدرسة، وتم معالجة الموضوع بما يشمل ضمان حقوق الطفل في التعليم.
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