قصة نجاح الطبيبة السعودية ديما الشمري

فيديو | "راح تنظمين مؤتمر عالمي في المستقبل"



بهذه الكلمات يشجع والد "ديما الشمري" في بداياتها كطالبة جامعية حتى وصولها إلى رئيس المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان في الشرق الأوسط وأفريقيا #الراصد pic.twitter.com/Nm5zIaqn5r — الراصد (@alraasd) October 13, 2022

دعم وسند

مؤتمر إقليمي

كشفت الطبيبة السعودية ديما الشمري عن دعم والدها لها في بداية حياتها، حتى ترأست المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان في الشرق الأوسط وإفريقيا.وقالت ديما في لقاء لها مع برنامج الراصد: إن والدها تنبأ لها بمستقبل مشرق منذ أن كانت طالبة جامعية.أوضحت ديما أن والدها حضر معها مؤتمرًا طبيًّا حينما كانت طالبة، وقال لها يومًا ما ستنظمين مؤتمرًا عالميًّا في المستقبل، مضيفة: “لم يقل إني سأكون متحدثة بل سأكون منظمة”. وعبرت ديما عن فخرها بوالدها الذي ظل يدعمها في حياتها منذ صغرها، داعية له بالرحمة والمغفرة.وكشفت ديما أنها بالفعل ستنظم مؤتمرًا إقليميًّا هي وفريقها من قطاعات حكومية وخاصة، تستضيفه المملكة شهر ديسمبر المقبل. وأشارت ديما إلى أن المؤتمر سيمثل إفريقيا كاملة وليس فقط شمال إفريقيا والشرق الأوسط.