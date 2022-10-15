قصة نجاح الطبيبة السعودية ديما الشمري

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وقالت ديما في لقاء لها مع برنامج الراصد: إن والدها تنبأ لها بمستقبل مشرق منذ أن كانت طالبة جامعية.
فيديو | "راح تنظمين مؤتمر عالمي في المستقبل"— الراصد (@alraasd) October 13, 2022
بهذه الكلمات يشجع والد "ديما الشمري" في بداياتها كطالبة جامعية حتى وصولها إلى رئيس المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان في الشرق الأوسط وأفريقيا #الراصد pic.twitter.com/Nm5zIaqn5r