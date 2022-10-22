قصة نجاح مواطن في زراعة دوار الشمس

نجح المواطن علي الجربوع، في زراعة نبات دوار الشمس في مزرعته داخل منزله، من أجل استغلال المساحات الفارغة فيها، وأصبح اللون الأصفر يضفي للمزرعة جمالاً وبهجة براقة.

فيديو | على الجربوع.. ينجح في تجربة زراعة نبات دوار الشمس في مرزعته #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/R6I1pCG7gZ — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 22, 2022

وقال علي الجربوع خلال لقائه بقناة الإخبارية، إن فكرة زراعة نبات دوار الشمس جاءته بمحض الصدفة، مؤكدًا أنها أسهل الزراعات، مشيرًا إلى أن أشكالها الجملية التي أضافت بهجة في المرزعة جعلته يستكمل زراعتها.

فوائد بذور دوار الشمس

وتحتوي بذور دوار الشمس على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الخلايا السرطانية لدى الإنسان، كما يعد محصول دوار الشمس ثالث أهم محصول زيتي عالمي فقد كان قديمًا ولقرون عدة مصدرًا غذائيًا، وتستخدم بذوره في العلاج والطعام وغيرها من الاستخدامات.