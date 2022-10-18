قطار يشطر حافلة ركاب عالقة لنصفين

في حادثة مرعبة وثقتها كاميرا على إحدى سكك الحديد في هولندا، اصطدم قطار مسرع بحافلة ركاب وشطرها إلى نصفين وفقًا لوكالة رويترز. لا ركاب: ولحسن الحظ لم تكن الحافلة تنقل أي ركاب لحظة وقوع الحادث. وقال شهود عيان إن سائق الحافلة كان يلوح بذراعيه ليحذر القطار من أن حافلته عالقة لكن دون جدوى، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة والشركة المشغلة للحافلة تحققان في الحادث.