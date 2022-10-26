قطر تلغي شرط فحص كورونا قبل السفر إليها

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، أنّها ستلغي شرط حيازة الراغبين في السفر إليها نتيجة سلبية لفحص (كوفيد-19) بدءًا من الأول من نوفمبر.

الاستعداد لكأس العالم

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان لها اليوم: إنّه بدءًا من الثلاثاء المقبل سيُلغى تقديم أو إبراز نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل “بي سي آر” أو اختبار المستضدات السريع سلبية لجميع الزوار قبل السفر إلى قطر.

يذكر أن قرار قطر بإلغاء اشتراط فحص فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، يأتي تحديدًا قبل 20 يومًا من موعد انطلاق كأس العالم.