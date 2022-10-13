قط حكومة بريطانيا يتصدى لعدو جديد

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القط لاري 🐈 "الأشهر في بريطانيا يؤدي وظيفته جيدًا هذه المرة تولى مهمة طرد ثعلب كان يتجول في محيط مبنى ( الداونينج ستريت )— 🌹عبدالله بن محمد النمر( أبوعلاء) 🌹 (@Abdullahmuhamd0) October 12, 2022
مقر الحكومه البريطانية
هذا القط يجب ترقيته لرتبة عقيد في الشرطة البريطانية أسوة بالكلب العقيد 😅😂😂😂🤣🤣🤣 pic.twitter.com/F61xMBzrfo