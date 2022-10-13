قط حكومة بريطانيا يتصدى لعدو جديد

القط لاري 🐈 "الأشهر في بريطانيا يؤدي وظيفته جيدًا هذه المرة تولى مهمة طرد ثعلب كان يتجول في محيط مبنى ( الداونينج ستريت )

مقر الحكومه البريطانية

هذا القط يجب ترقيته لرتبة عقيد في الشرطة البريطانية أسوة بالكلب العقيد 😅😂😂😂🤣🤣🤣 pic.twitter.com/F61xMBzrfo — 🌹عبدالله بن محمد النمر( أبوعلاء) 🌹 (@Abdullahmuhamd0) October 12, 2022

ثعلب دخيل

وظيفة القط لاري

شهد مقر رئاسة الحكومة البريطانية “10 داونينج ستريت” في وسط العاصمة لندن، مواجهة فريدة من نوعها، بين القط لاري الذي يقيم بالمبنى، وثعلب دخيل.ووثق مقطع فيديو تفاصيل الواقعة التي حدثت ليلًا، عندما تصدى القط لاري، الذي يحمل لقب “كبير صائدي الفئران”، للثعلب الذي بدا دخيلًا على المكان. وظل الثعلب يتحرك في المكان محاولًا تجنب المواجهة مع لاري الذي أصر على ملاحقته وطرده.وجاء القط لاري إلى مقر رئاسة الحكومة البريطانية في عام 2011، وقد مُنح منصب كبير صائدي الفئران في عهود 4 رؤساء حكومات هم: ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس. وتعكس هذه المواجهة تأدية لاري وظيفته جيدًا، ما دفع المغردون على موقع “تويتر” إلى الإشادة به، داعين السلطات في بريطانيا إلى ترقيته لرتبة عقيد في الشرطة البريطانية أسوة بالكلب العقيد.