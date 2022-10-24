قلق لـ كولر بعد مباراة الأهلي ضد أسوان

لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول موسم الدرعية يلفت أنظار العالم
دخل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي في حالة من القلق، وذلك بعد إصابة مدافع الفريق الأحمر، محمد عبدالمنعم في مباراة الأهلي ضد أسوان التي أُقيمت أمس في الدوري المصري.
وكان عبدالمنعم أُصيب بكدمة في الأنف، في لقاء الأهلي ضد أسوان الذي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد في الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري لـ موسم 2022/2023.
الإصابة التي يُعاني منها عبدالمنعم في أنفه، تجددت حيث سبق له وأن أُصيب بكدمة في الأنف خلال مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في شهر مارس الماضي.
المدرب السويسري يأمل في جاهزية جميع لاعبي الأهلي لمواجهة الزمالك المصري في الإمارات يوم الجمعة القادمة في بطولة كأس السوبر المصري.
وكان المدرب كولر تولى تدريب الأهلي خلفًا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل عن الفريق بعد نهاية موسم 2021/2022، حيث خسر الأهلي لقب الدوري المصري لصالح غريمه نادي الزمالك للموسم الثاني على التوالي.
وفي حال حقق كولر لقب السوبر المصري أمام نادي الزمالك فسوف تكون أول بطولة في مسيرته مع النادي الأهلي، وعلى نفس خطى مواطنه رينيه فايلر الذي حقق لقب السوبر المصري كأول بطولة له مع الأهلي في عام 2019 وكانت وقتها أيضًا أمام نادي الزمالك.