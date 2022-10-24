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قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري

قلق لـ كولر بعد مباراة الأهلي ضد أسوان

2022-10-24 الساعة 4:48
قلق لـ كولر بعد مباراة الأهلي ضد أسوان
المواطن - محمد سمعه

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دخل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي في حالة من القلق، وذلك بعد إصابة مدافع الفريق الأحمر، محمد عبدالمنعم في مباراة الأهلي ضد أسوان التي أُقيمت أمس في الدوري المصري.

الأهلي ضد أسوان 

وكان عبدالمنعم أُصيب بكدمة في الأنف، في لقاء الأهلي ضد أسوان الذي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد في الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري لـ موسم 2022/2023.

الأهلي ضد أسوان

الإصابة التي يُعاني منها عبدالمنعم في أنفه، تجددت حيث سبق له وأن أُصيب بكدمة في الأنف خلال مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في شهر مارس الماضي.

الأهلي ضد أسوان

المدرب السويسري يأمل في جاهزية جميع لاعبي الأهلي لمواجهة الزمالك المصري في الإمارات يوم الجمعة القادمة في بطولة كأس السوبر المصري.

الأهلي ضد أسوان

وكان المدرب كولر تولى تدريب الأهلي خلفًا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل عن الفريق بعد نهاية موسم 2021/2022، حيث خسر الأهلي لقب الدوري المصري لصالح غريمه نادي الزمالك للموسم الثاني على التوالي.

وفي حال حقق كولر لقب السوبر المصري أمام نادي الزمالك فسوف تكون أول بطولة في مسيرته مع النادي الأهلي، وعلى نفس خطى مواطنه رينيه فايلر الذي حقق لقب السوبر المصري كأول بطولة له مع الأهلي في عام 2019 وكانت وقتها أيضًا أمام نادي الزمالك.

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