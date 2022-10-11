قوات بيلاروسيا تنضم لـ بوتين 

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، عن نشر قوة عمل عسكرية مشتركة مع روسيا، بعد ذلك أمر الجيش قواته بالاستعداد من أجل القتال، وهي خطوة قالت عنها مينسك إنها دفاعية بحتة.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أفادت التقارير بتدفق الجنود الروس إلى حدود بيلاروسيا عن طريق القطارات، وجاء ذلك بعد أن قال الرئيس لوكاشينكو أيضًا إن أجهزته السرية أفادت باحتمالية وقوع نقطة تحول قريبًا في صراع بوتين في الأشهر المقبلة.
وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية، بيلتا، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن لجمهورية بيلاروسيا بدأ اختبارًا للقوات المسلحة وفقًا لتعليمات رئيس الدولة؛ لاحتمالية تنفيذ مناورات عسكرية على الحدود.
وذكرت الوكالة أن الاختبار شامل ويغطي أهم الأمور المتعلقة بجاهزية وحدات الجيش لتنفيذ مهامها، مشيرة إلى أن الوحدات ستمارس التحول إلى حالة الاستعداد للقتال أثناء إجراء تدريبات السير وتدريبات الانتشار والقتال.
مخاوف غربية من خطوة بيلاروسيا
وأثار الانتشار مخاوف غربية من أن تنضم القوات البيلاروسية إلى القوات الروسية في مهمتها للاستحواذ على الأراضي في شرق أوكرانيا والسيطرة عليها.
وإضافة إلى هذه المخاوف، قالت المخابرات الأوكرانية اليوم، إن روسيا تواصل حشد طائرات بدون طيار من نوعية كاميكازي في بيلاروسيا، حيث تخطط مينسك أيضًا لإرسال 13 قطارًا يحمل ذخيرة من ترسانات وقواعد تخزين قواتها المسلحة، وفقًا لصحيفة كييف إندبندنت.
وأضاف التقرير أنه اعتبارًا من 10 أكتوبر، جلبت روسيا 31 طائرة بدون طيار إلى بيلاروسيا وتخطط لنقل ثماني طائرات أخرى حتى 14 أكتوبر، وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الأوكرانية.
ويُذكر أنه تم استخدام الطائرات بدون طيار في الضربات الجوية واسعة النطاق في جميع أنحاء أوكرانيا يومي الاثنين والثلاثاء.
وقالت مينسك يوم الثلاثاء إن مجموعة القوات البيلاروسية المنتشرة إلى جانب القوات الروسية هي مجموعة دفاعية بحتة تهدف إلى الدفاع عن حدود الجمهورية السوفيتية السابقة المتحالفة بشكل وثيق مع روسيا.
وقال لوكاشينكو إن العمل مع روسيا جاء ردًا على تهديد واضح لبيلاروسيا من كييف وداعميها في الغرب، قائلًا إن ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا تدرب الراديكاليين البيلاروسيين لشن هجمات إرهابية.
وبدأ البلدان في دمج بعض قواتهما العسكرية بعد فترة وجيزة من انفجار جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم مع البر الرئيسي الروسي، بحسب لوكاشينكو، وأثار هذا غضبًا في أوروبا، حيث حثت المفوضية الأوروبية بيلاروسيا على الامتناع عن أي تورط مع موسكو الذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.