قوارب عائمة لتنشيط السياحة بالخبر

فيديو | قوارب عائمة في الخبر .. شكل جديد يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية #الإخبارية pic.twitter.com/esdtCk3M6I — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 19, 2022

شكل القوارب

نقلة نوعية

يُعد تواجد القوارب العائمة في مدينة الخبر، أحد الأشكال الجديدة للسياحة في المنطقة الشرقية الجاذبة للسياح.وحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، تأتي القوارب العائمة في شكل غرفة فاخرة متنقلة تسِع حوالي 10 أشخاص، وذلك تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والترفيهية. وقال عبدالله السلطان، المستثمر في مشروع قوارب النزهة العائمة، إن هذا المشروع يستهدف تغيير مفهوم القوارب في المنطقة وبالمملكة العربية السعودية، خاصة أن هناك أماكن ضحلة لا تستطع اليخوت الوصول إليها.وأشار السلطان إلى أن المنطقة الشرقية تفتقد مثل هذه القوارب العائمة، وهذا يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية بها. وأكد أنه من المقرر أن يتم التوسع في هذا المشروع، وإحضار عدد أكبر من القوارب العائمة التي تختلف عن شكل ومفهوم القوارب في المملكة، إذ تتميز بأنها غرف عائمة مكيفة ومريحة للأسر.