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تسِع حوالي 10 أشخاص

قوارب عائمة لتنشيط السياحة بالخبر

2022-10-19 الساعة 6:42
قوارب عائمة لتنشيط السياحة بالخبر
المواطن - الرياض

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يُعد تواجد القوارب العائمة في مدينة الخبر، أحد الأشكال الجديدة للسياحة في المنطقة الشرقية الجاذبة للسياح.

شكل القوارب

وحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، تأتي القوارب العائمة في شكل غرفة فاخرة متنقلة تسِع حوالي 10 أشخاص، وذلك تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والترفيهية. وقال عبدالله السلطان، المستثمر في مشروع قوارب النزهة العائمة، إن هذا المشروع يستهدف تغيير مفهوم القوارب في المنطقة وبالمملكة العربية السعودية، خاصة أن هناك أماكن ضحلة لا تستطع اليخوت الوصول إليها.

نقلة نوعية

وأشار السلطان إلى أن المنطقة الشرقية تفتقد مثل هذه القوارب العائمة، وهذا يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية بها. وأكد أنه من المقرر أن يتم التوسع في هذا المشروع، وإحضار عدد أكبر من القوارب العائمة التي تختلف عن شكل ومفهوم القوارب في المملكة، إذ تتميز بأنها غرف عائمة مكيفة ومريحة للأسر.
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