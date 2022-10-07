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قوقل تطرح رسميًا Pixel 7 و7 Pro

2022-10-07 الساعة 1:01
قوقل تطرح رسميًا Pixel 7 و7 Pro
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف
طرحت شركة قوقل اليوم هاتفي Pixel 7 و Pixel 7 Pro رسميًا في الأسواق بعد الإعلان عنهما في مؤتمر I/O في وقت سابق من هذا العام، وهذه أبرز المعلومات عنه. بحسب موقع IGN التكنولوجي، كانت قوقل قد أعلنت عن الهاتفين جنبًا إلى جنب عدة أجهزة أخرى والتي شملت: Pixel 6a وPixel 7 وPixel 7 Pro وPixel Buds Pro وPixel Watch وPixel Tablet، بجانب أيضًا الإعلان عن تحديثات لجميع خدماتها تقريبًا. قوقل تطرح رسميًا عن Pixel 7 و7 Pro

مواصفات هاتفي Pixel 7 و7 Pro

مثل عائلة Google التي طرحتها قوقل العام الماضي، تشتمل تشكيلة بيكسل 7 على معالج داخلي يسمى Google Tensor G2 وشريحة Titan M2 تستهدف حماية بياناتك الشخصية، وفقًا للشركة الأمريكية. وتعد قوقل بأن بيكسل 7 و 7 Pro سيتضمنان 5 سنوات من التحديثات الأمنية مثلهم مثل سلسلة Pixel 6. وأكدت قوقل أيضًا أن تشكيلة بيكسل 7 ستتضمن خدمة شبكة افتراضية خاصة (VPN) دون أي تكلفة إضافية، علمًا بأنها طرحت هذه الخدمة الخاصة بها في عام 2020، بتكلفة 9.99 دولارات أمريكية في الشهر. قوقل تطرح رسميًا عن Pixel 7 و7 Pro يشمل الهاتفين أيضًا امتيازات أخرى، مثل مساحة 2 تيرابايت من التخزين السحابي. يتميز هاتف بيكسل 7 ببطارية تصل إلى 72 ساعة عند تشغيل وضع توفير شحن البطارية، ويتضمن كاميرا أفضل، ويعد بصور سيلفي ليلية أفضل، والتقاط درجات ألوان البشرة بشكل أكثر دقة. قوقل تطرح رسميًا Pixel 7 و7 Pro - المواطن تشمل مجموعة الهواتف الحديثة ميزة Clear Calling، والتي تستخدم التعلم الآلي لتقليل ضوضاء الخلفية والسماح لك بسماع مكالماتك بشكل أكثر وضوحًا. ويتواجد كالعادة قارئ بصمات الأصابع أسفل الشاشة لكن الجديد هو أن كاميرات بيكسل 7 السيلفي تتميز بنظام التعرف على الوجوه.

سعر هاتف Pixel 7

يتم بيع بيكسل 7 بسعر 599 دولارًا، بينما يصل سعر Pro إلى 899 دولارًا. قوقل تطرح رسميًا عن Pixel 7 و7 Pro
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