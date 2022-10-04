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وصل إلى مأرب

قيادي حوثي بارز ينشق وينضم للشرعية

2022-10-04 الساعة 1:36
قيادي حوثي بارز ينشق وينضم للشرعية
المواطن - الرياض

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أعلن قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، أمس الاثنين، انشقاقه عن الميليشيا المدعومة من إيران، وانضمامه إلى الشرعية اليمنية. وظهر سليمان عويدين الغولي وهو شيخ قبلي من عمران، في تسجيل مصور من مأرب يعلن فيه انشقاقه عن ميليشيا الحوثي التي شغل في حكومتها غير المعترف بها دوليًّا منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة، بحسب “العربية”.

الوصول لمأرب: 

وقال الغولي في تغريدة على حسابه في تويتر: “‏بعد أن وصلت إلى مأرب الجمهورية بحمد الله أعلن انضمامي الرسمي للشرعية اليمنية وللتحالف العربي لمحاربة الانقلاب الحوثي الإيراني”. يأتي ذلك،  بعد أيام على إعلان مصادر مقربة من الغولي عن تعرضه للاعتقال للمرة الثانية على يد ميليشيا الحوثي في صنعاء.

سليمان الغولي:

وسليمان الغولي هو نجل شقيق الشيخ القبلي البارز سلطان الغولي الذي قتل بغارة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية مع عدد من مرافقيه منتصف العام 2018، بينما كان يقود معارك الحوثيين في محيط مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر. وكان رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني حمّل، أمس الاثنين، الحوثيين مسؤولية عدم تمديد الهدنة وتداعيات ذلك الخطيرة على أمن واستقرار اليمن. وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك: إن إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أصبح مطلبًا ملحًّا.
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