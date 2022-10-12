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قياس يواصل تسجيل اختبار الرخصة المهنية

2022-10-12 الساعة 5:41
قياس يواصل تسجيل اختبار الرخصة المهنية
المواطن - سعد البحيري

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يواصل مركز قياس تلقي طلبات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للرجال والنساء وفق الجدولة الزمنية التي أعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب. وقال المختص في شؤون المعلمين محمد الزارع إن التقديم يتم عبر موقع مركز قياس وليس عبر نظام الرخص المهنية كما يعتقد البعض.

تسجيل الرخصة المهنية 

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أعلنت قبل عدة أيام، عن فتح باب التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات للعام الحالي بعد قرابة شهر على تعليق التسجيل في الاختبارات. وأوضحت هيئة تقويم التعليم أنه سيتم استقبال طلبات المتقدمين الرجال على من هم على رأس العمل في الاختبار التربوي العام اعتبارًا من يوم 4 أكتوبر، كما سيكون التسجيل متاحًا للجميع اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 6 أكتوبر. وأشارت الهيئة، إلى أن التسجيل للنساء لمن هنّ على رأس العمل اعتبارًا من الأحد 9 أكتوبر على أن يكون التسجيل لجميع النساء الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري. وأوضحت الهيئة أن التسجيل للرجال والنساء سيغلق في الحادي عشر من نوفمبر المقبل.
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