قيمة الهلال التسويقية ضعف الشباب

تشكيل الهلال والشباب المتوقع

يتفوق نادي الهلال من حيث القيمة التسويقية على نادي الشباب، وذلك بمناسبة مباراة الفريقين غدًا في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين. قيمة أزرق الرياض التسويقية تساوي 60 مليون يورو، بينما قيمة الشباب التسويقية هي 35 مليون يورو. البرازيلي ماثيوس بيريرا هو أعلى لاعبي أزرق الرياض قيمة تسويقية بقيمة قدرها 11 مليون يورو، بينما البولندي كريتشوفياك لاعب الشباب هو أعلى قيمة تسويقيًا برصيد 8 ملايين يورو.التشكيل المتوقع لـ أزرق الرياض لـ مبارة الهلال والشباب سيكون مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، علي البليهي، جانغ هيون سو، حمد اليامي، جوستافو كويلار، كاريلو، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، ماثيوس بيريرا، إيغالو”.التشكيل المتوقع لـ الشباب سيكون مكونًا من: “كيم سونج، فواز الصقور، سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي، كريتشوفياك، بانيجا، كارلوس جونيور، كريستيان جوانكا، هتان باهبري، سانتي مينا”. الشباب في الصدارة قبل ديربي الغد برصيد 18 نقطة، بينما أزرق الرياض خامسًا في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.