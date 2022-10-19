كائن غير متوقع يثير الذعر بطائرة أمريكية

أثار ظهور مفاجئ لثعبان حي على متن طائرة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، اضطرابًا وذعرًا بين ركاب درجة رجال الأعمال في نهاية رحلة من فلوريدا إلى نيوجيرسي. تفاصيل الواقعة وظهر الثعبان المتسلل، على متن الرحلة رقم 2038 من تامبا، بعد وقت قصير من هبوطها في مطار نيوارك ليبيرتي الدولي، وفقًا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز عربية” عن هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي. وقال أحد الركاب لقناة “نيوز 12 نيوجيرسي” المحلية، إنه عندما تحركت الطائرة من المدرج إلى البوابة، بدأ الركاب في درجة رجال الأعمال في الصراخ ورفع أقدامهم عن الأرض. وأوضحت المتحدثة باسم هيئة الموانئ شيريل آن ألبيز في رسالة بالبريد الإلكتروني أن مسؤولي السيطرة على الحيوانات في المطار وأفراد من شرطة الهيئة كانوا في انتظار الطائرة عند البوابة وأخذوا الثعبان الذي تبين أنه من ثعابين الرباط غير المؤذية. عدم وجود إصابات وأضافت أنه لم تقع إصابات ولم يؤثر الحادث على عمليات المطار وغادرت الطائرة نيوارك في وقت لاحق. ولم يشر أحد من الأطراف المعنية إلى كيفية صعود الثعبان على متن رحلة طيران تجاري.