كابسارك يعلن فتح باب التدريب التأهيل

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عن فتح باب التدريب والتأهيل لحملة البكالوريوس فما فوق، في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

الفئات المستهدفة

التخصصات المتاحة

السياسة العامة

الإحصاء

الاقتصاد

الهندسة

الرياضيات

علوم الإدارة

علوم الكمبيوتر

نظم المعلومات

العلوم الاجتماعية

الطاقة

علوم البيئة.

وغيرها

المؤهلات المطلوبة

حاصل على درجة البكالوريوس.

خطاب من جامعتك ، يجب أن يذكر أنهم لا يعترضون إذا كان التدريب أطول من 500 ساعة.

أن يكون لديك أداء أكاديمي متميز بمعدل 4/5 أو ما يعادله.

متاحة لدور متدرب بدوام كامل لمدة 6 أشهر.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

رابط التقديم

وللاطلاع علي مزيد من المعلومات من خلال رابط التقديم التالي: ( اضغط هنا ).

يهدف برنامج التدريب KAPSARC إلى جذب الطلاب وتطويرهم وتزويدهم بالخبرة العملية في المسارات الوظيفية المختلفة. سيكتسب المتدربون معرفة قيمة في الصناعة ، بدءًا من مجالات الطاقة المحددة إلى الوظائف التمكينية.مسار K&A مخصص للمتقدمين الذين يرغبون في بدء حياتهم المهنية وبناء الخبرة الفنية في مجالات محددة تتعلق بأبحاث الطاقة مثل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والمناخ والاستدامة والنقل والبنية التحتية والاقتصاد الكلي / الجزئي ومناقشة البيانات والتحليلات وإدارة النماذج الرياضية وتطوير محاكي السياسات والأنظمة التشغيلية