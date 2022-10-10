Icon

انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.9 مليار في أغسطس Icon واتساب ينافس ميزة في Google Meet Icon National Interest: السعودية أفضل من أمريكا Icon حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً Icon بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف Icon رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب Icon برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم Icon أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية Icon إقبال كبير في ختام معرض الرياض للكتاب Icon السعودية ستكون كما تريد وليس كما يريدون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة البكالوريوس فما فوق

كابسارك يعلن فتح باب التدريب التأهيل

2022-10-10 الساعة 12:27
كابسارك يعلن فتح باب التدريب التأهيل
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عن فتح باب التدريب والتأهيل لحملة البكالوريوس فما فوق، في عددٍ من التخصصات، وذلك  وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:  

متدرب مساعد (متدرب) وصف البرنامج يهدف برنامج التدريب KAPSARC إلى جذب الطلاب وتطويرهم وتزويدهم بالخبرة العملية في المسارات الوظيفية المختلفة. سيكتسب المتدربون معرفة قيمة في الصناعة ، بدءًا من مجالات الطاقة المحددة إلى الوظائف التمكينية.

الفئات المستهدفة

مسار K&A مخصص للمتقدمين الذين يرغبون في بدء حياتهم المهنية وبناء الخبرة الفنية في مجالات محددة تتعلق بأبحاث الطاقة مثل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والمناخ والاستدامة والنقل والبنية التحتية والاقتصاد الكلي / الجزئي ومناقشة البيانات والتحليلات وإدارة النماذج الرياضية وتطوير محاكي السياسات والأنظمة التشغيلية

التخصصات المتاحة

  • السياسة العامة
  • الإحصاء
  • الاقتصاد
  • الهندسة
  • الرياضيات
  • علوم الإدارة
  • علوم الكمبيوتر
  • نظم المعلومات
  • العلوم الاجتماعية
  • الطاقة
  • علوم البيئة.
  • وغيرها

المؤهلات المطلوبة

  • حاصل على درجة البكالوريوس.
  • خطاب من جامعتك ، يجب أن يذكر أنهم لا يعترضون إذا كان التدريب أطول من 500 ساعة.
  • أن يكون لديك أداء أكاديمي متميز بمعدل 4/5 أو ما يعادله.
  • متاحة لدور متدرب بدوام كامل لمدة 6 أشهر.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

رابط التقديم

وللاطلاع علي مزيد من المعلومات من خلال رابط التقديم التالي: (اضغط هنا).
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...
السعودية اليوم

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...

السعودية اليوم
CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 
تقارير

CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 

تقارير
الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام
صحة وطب‎

الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام

صحة وطب‎
بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل
الرياضة العالمية

بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل

الرياضة العالمية
مؤشر تداول يغلق منخفضًا
السوق

مؤشر تداول يغلق منخفضًا

السوق
مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول
صحة وطب‎

مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول

صحة وطب‎
الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل

السعودية اليوم
البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد
السعودية اليوم

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه