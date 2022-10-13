كابلات الرياض تستهدف جمع 400 مليون دولار

تخطط مجموعة كابلات الرياض، وهي شركة مصنعة ومصدرة لكابلات الكهرباء والاتصالات، لطرح عام أولي في السوق السعودية، يمكن أن يجمع حوالي 400 مليون دولار، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر. وقالت المصادر، إن الشركة تعمل مع شركة الرياض المالية وهمة المالية على الإدراج المقترح الذي قد يتم في أقرب وقت هذا العام، مشيرة إلى أنه يمكن إضافة المزيد من البنوك في وقت لاحق، بحسب العربية. طرح الأسهم: وتنضم شركة كابلات الرياض إلى قائمة طويلة من الشركات التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية، أكبر سوق في المنطقة. وجلبت عمليات الإدراج في الشرق الأوسط 16.4 مليار دولار خلال العام 2022، كما أن المنطقة في طريقها لتحقيق أفضل عام لها في الاكتتابات الأولية منذ عام 2019، عندما جمعت شركة أرامكو السعودية 29.4 مليار دولار. وأظهرت البيانات أنه من بين 33 اكتتاباً أولياً في الخليج هذا العام، تم 22 اكتتاباً في السوق المالية السعودية “تداول”.