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بعد التعادل بينهما

كاسيميرو يُنقذ مانشستر يونايتد من فك عقدة تشيلسي

2022-10-22 الساعة 11:50
كاسيميرو يُنقذ مانشستر يونايتد من فك عقدة تشيلسي
المواطن - محمد سمعه

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نجح البرازيلي كاسيميرو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، في إنقاذ ناديه من الخسارة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي مساء اليوم.

وتمكن كاسيميرو من حرمان نادي تشيلسي من فك عقدته وهي عدم الفوز على اليونايتد منذ نوفمبر 2017 بـ الدوري الإنجليزي.

كذلك تعادل تشيلسي واليونايتد في 26 لقاء بينهما سابقًا في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد وتشيلسي

وكان التعادل الإيجابي حسم مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/ 2023.

وكان الشوط الأول شهد أداءً هادئًا من قبل الفريقين، حيث لم تُوجد أي محاولة هجومية خطيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كاسيميرو - مانشستر يونايتد وتشيلسي

وفي الشوط الثاني، حاول مان يونايتد تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، ليخطف البلوز هدف التقدم عبر الإيطالي جورجينيو من ركلة جزاء بالدقيقة الـ88.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن تشيلسي في طريقه للفوز، تمكن اللاعب البرازيلي كاسيميرو من إحراز هدف التعادل لـ اليونايتد من ضربة رأسية احتسبها الحكم بعد مرور الكرة بكامل محيطها لخط مرمى الحارس الإسباني كيبا حارس مرمى تشيلسي بالدقيقة الـ95.

وأصبح رصيد البلوز بعد التعادل 21 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد مانشستر يونايتد 20 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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