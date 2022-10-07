كاظم الساهر يختتم مهرجان الغناء بالفصحى

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#كاظم_الساهر_في_الرياض pic.twitter.com/DiJPJusTIM— رابطة عشاق كاظم في السعودية (@kadimalsahirsa) October 7, 2022
#الغناء_بالفصحى #كاظم_الساهر_في_الرياض— حنـان (@HananAlzayan) October 7, 2022
٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ❤️ pic.twitter.com/0XaGceA16n
#الغناء_بالفصحى #كاظم_الساهر— حنـان (@HananAlzayan) October 7, 2022
أكرهها❤️ pic.twitter.com/fTvmfFfTYJ