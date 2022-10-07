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بأروع الأغاني

كاظم الساهر يختتم مهرجان الغناء بالفصحى

2022-10-07 الساعة 12:20
كاظم الساهر يختتم مهرجان الغناء بالفصحى
المواطن - الرياض

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أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر، حفلًا استثنائيًا، أمس الخميس، مختتمًا به مهرجان الغناء بالفصحى الذي تنظمه وزارة الثقافة على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.

أروع الأغاني بالفصحى

وأدى كاظم الساهر أغنياته المشهورة التي نالت إعجاب وتفاعل الجمهور، وكان من أبرزها “علمني حبك”، “الرسم بالكلمات”، “مدرسة الحب”، و”قولي أحبك” و”أكرهها”. ونشر المغردون عددًا من مقاطع الفيديو من الحفل الذي شهد حضورًا كبيرًا من محبي القيصر، مشيدين بأدائه المميز دائمًا ومغردين بكلمات من أغنياته التي كتبها الشاعر الراحل نزار قباني.    
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