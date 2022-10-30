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أسطورة المنتخب المصري

كاف لـ الخطيب: عيد ميلاد سعيد بيبو

2022-10-30 الساعة 9:19
كاف لـ الخطيب: عيد ميلاد سعيد بيبو
المواطن - متابعة

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احتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بأسطورة المنتخب المصري السابق ورئيس النادي الأهلي الحالي محمود الخطيب؛ بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم.

عيد ميلاد

وصف الاتحاد الإفريقي كاف محمود الخطيب بأنه أسطورة كرة القدم الإفريقية. وقال: عيد ميلاد سعيد بيبو.

وتعتبر جماهير كرة القدم في مصر والنادي الأهلي بصفة خاصة الخطيب، أحد أفضل وأمهر اللاعبين في تاريخ مصر.

شعبية وبطولات

تصدر الخطيب قائمة النجوم الذين حافظوا على شعبيتهم لعقود طويلة، امتدت حتى بعد اعتزاله كرة القدم منذ ما يزيد على 30 عامًا.

يمتلك الخطيب سجلًا حافلًا بالبطولات والإنجازات، حيث حاز على 10 ألقاب للدوري المحلي و5 ألقاب كأس مصر، إلى جانب 5 ألقاب إفريقية: دوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس الكؤوس الإفريقية ثلاث مرات، وفاز الخطيب مع منتخب مصر بلقب كأس الأمم الإفريقية 1986، وشارك في أولمبياد 1984.

الأفضل في إفريقيا

يعد الخطيب أول لاعب مصري يحوز على لقب أفضل لاعب في إفريقيا من مجلة “فرانس فوتبول” عام 1983، كما يتصدر الخطيب قائمة هدافي الأندية المصرية في البطولات القارية برصيد 37 هدفًا في بطولات إفريقيا.

وعلى مستوى العمل الإداري، تقلد الخطيب العديد من المناصب حتى وصل إلى منصب رئيس النادي الأهلي المصري.

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