كبار العلماء: رئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء تتويج لجهوده

تهنئة ولي العهد

لجان لدراسة الموضوعات

عقدت هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم، اجتماعها الدوري الثاني والتسعين، بمقرها بمدينة الرياض. وفي مستهل الاجتماع رفع مفتي عام المملكة شكره بعد شكر الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تلقاه هيئة كبار العلماء من دعم ومساندة أدى إلى أن تقوم بأعمالها كافة، حيث تجاوزت الموضوعات التي أنهت ألف موضوع، محالة من جهات متعددة، تتصل بمجالات متنوعة.كما رفع مجلس هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة المفتي العام تهنئته إلى سمو ولي العهد – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء، وعدّت الهيئة هذه الثقة الملكية تتويجاً لجهود سموه في خدمة دينه ومليكه ووطنه. بعد ذلك استعرض معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، جدول الاجتماع.وأوضح أن أعمال الاجتماع تُكَوّن لها لجان لدراسة الموضوعات، وتزود اللجان بخبراء متخصصين بحسب نوع الموضوع، كما تُعد بحوث محكمة تكون صالحة للنشر في الدوريات العلمية، حيث تجاوز من شارك في إعدادها أكثر من مئة باحث متخصص، ونتج عن ذلك إنهاء الموضوعات بسرعة وإتقان.