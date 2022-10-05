Icon

متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة Icon أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية  Icon الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم Icon الصحة: 155 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 124 Icon تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور Icon ولي العهد يطلق داون تاون السعودية Icon وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon شؤون الحرمين تطلق مبادرة توقير Icon “المواطن” بـ أوتلت الرياض: هنا الأناقة والاحترافية Icon الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري روشن السعودي

كريتشوفياك يخطف الأنظار مع الشباب

2022-10-05 الساعة 2:11
كريتشوفياك يخطف الأنظار مع الشباب
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

ظهر النجم البولندي الدولي غجيغوش كريتشوفياك بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

كريتشوفياك يتألق

وخطف كريتشوفياك الأنظار في مباراة الشباب ضد الفيحاء بالجولة الخامسة، ونجح في تسجيل ثنائية فريقه، ليقوده لتحويل تأخره بهدف إلى فوز، ويُحافظ على سجله خالياً من الهزائم هذا الموسم. وحصل كريتشوفياك على أعلى تقييم في الجولة الخامسة بـ9 درجات، ليقود التشكيل المثالي هذا الأسبوع، وذلك وفقًا لحساب دوري روشن السعودي الرسمي على “تويتر”، كما نال هدفه جائزة الأفضل بتصويت الجماهير.  
كريتشوفياك
النجم البولندي – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب يستعد للرائد

على الجانب الآخر، يستعد الشباب لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مساء يوم غد الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ويطمح لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز.
نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl
وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الرائد في المركز السابع برصيد 9 نقاط.
الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توصية أمريكية: القمل ليس خطرًا صحيًا
صحة وطب‎

توصية أمريكية: القمل ليس خطرًا صحيًا

صحة وطب‎
3 قتلى من عائلة واحدة بإطلاق للنار...
العالم

3 قتلى من عائلة واحدة بإطلاق للنار...

العالم
تنويه من المرور بشأن السلامة بالقيادة
السعودية اليوم

تنويه من المرور بشأن السلامة بالقيادة

السعودية اليوم
ردود أفعال إيجابية ومؤشرات نجاح لبرنامج شاعر...
حصاد اليوم

ردود أفعال إيجابية ومؤشرات نجاح لبرنامج شاعر...

حصاد اليوم
الهلال يستفسر عن موعد عودة محمد كنو
آخر الاخبار

الهلال يستفسر عن موعد عودة محمد كنو

آخر الاخبار
مزايا يوفرها العقد الإلكتروني الموحد لمستأجر السيارات
السعودية اليوم

مزايا يوفرها العقد الإلكتروني الموحد لمستأجر السيارات

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ليز تراس
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ليز تراس

السعودية اليوم
بريطانيون ينصبون الخيام ويفترشون الطريق لمتابعة جنازة...
العالم

بريطانيون ينصبون الخيام ويفترشون الطريق لمتابعة جنازة...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه