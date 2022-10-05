كريتشوفياك يخطف الأنظار مع الشباب

ظهر النجم البولندي الدولي غجيغوش كريتشوفياك بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
كريتشوفياك يتألق
وخطف كريتشوفياكالأنظار في مباراة الشباب ضد الفيحاء بالجولة الخامسة، ونجح في تسجيل ثنائية فريقه، ليقوده لتحويل تأخره بهدف إلى فوز، ويُحافظ على سجله خالياً من الهزائم هذا الموسم.
وحصل كريتشوفياك على أعلى تقييم في الجولة الخامسة بـ9 درجات، ليقود التشكيل المثالي هذا الأسبوع، وذلك وفقًا لحساب دوري روشن السعودي الرسمي على “تويتر”، كما نال هدفه جائزة الأفضل بتصويت الجماهير.
الشباب يستعد للرائد
على الجانب الآخر، يستعد الشبابلمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مساء يوم غد الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ويطمح لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز.
وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الرائد في المركز السابع برصيد 9 نقاط.